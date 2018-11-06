هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها ..أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء وجمهور العلماء اختلفوا حول مدى قبول صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها، وذهبوا إلى اتجاهين .



وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال :" هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟ "، أن صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها عند الشافعية والمالكية، غير مقبولة، فهم يروا أن قدم المرأة عورة .



وأوضح أمين الفتوى أنه بحسب المذهب الحنفي وجمهور العلماء، فإن صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها مقبولة وصحيحة، لانهم يعتبرون أن القدم و الوجه والكفين ليسوا بعورة .