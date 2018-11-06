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ديني

هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها ..أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء وجمهور العلماء اختلفوا حول مدى قبول صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها، وذهبوا إلى اتجاهين .

وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال :" هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟ "، أن صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها عند الشافعية والمالكية، غير مقبولة، فهم يروا أن قدم المرأة عورة .

وأوضح أمين الفتوى أنه بحسب المذهب الحنفي وجمهور العلماء، فإن صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها مقبولة وصحيحة، لانهم يعتبرون أن القدم و الوجه والكفين ليسوا بعورة .
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