انطلاق معرض نقطة لقاء للكتاب الفني بالشارقة الخميس المقبل

تطلق مؤسسة الشارقة للفنون الخميس المقبل النسخة الأولى "نقطة لقاء"، وهو معرض سنوي متخصص بالكتب الفنية يسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.



يقدم المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في بيت عبيد الشامسي بمنطقة الفنون بإمارة الشارقة، برنامج فعاليات يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام، وإطلاق الكتب، والمحاضرات الأدائية، والمشاريع الفنية، واستديو مفتوح وورش عمل تعليمية.



ويستضيف المعرض في دورته الأولى الإطلاق العالمي الأول لكتاب "إبراهيم الصلحي: كراسة السجن" الذي أصدرته مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الفن الحديث (نيويورك).



ويصاحب إصدار الكتاب جلسة حوارية يتناول فيها الكتاب الدكتور صلاح م. حسن الأستاذ في غولدوين سميث ومدير معهد الحداثة المقارن بجامعة كورنيل والمستشار الأكاديمي لمعهد إفريقيا في الشارقة.كما ستقام ندوة تشاركية بالتعاون مع أرشيف الفن الآسيوي (هونغ كونغ) حول تاريخ وحاضر النشر في آسيا تحت عنوان "تبدأ بقصة: الفنانون والكتاب والدوريات في آسيا"، وتأتي هذه الشراكة مع مؤسسة الشارقة للفنون لتكون أول تعاون رسمي مع هذا الأرشيف في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



وفي سياق متصل يقدم المعرض خلال دورته الأولى عدة أقسام تندرج تحت الأسماء التالية: تحرير الكتب، ودور النشر، والمطبوعات المستقلة، وقسم مقيّم من قبل مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب قسم مخصص للمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الفنية في دولة الإمارات. ويركز قسم "تحرير الكتب" على الفنانين والناشرين في جميع أرجاء العالم.



ويشكّل معرض "نقطة لقاء" تتويجًا لجهود مؤسسة الشارقة للفنون في مجال النشر والتي بدأت منذ تأسيسها في عام 2009، حيث نشرت المؤسسة مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية. كما دعمت المؤسسة الجهود البحثية التي يقوم بها الفنانين الزائرين والقيمين والباحثين، إضافة إلى إصدار الكتيبات والكتالوجات للبيناليات والمعارض المقيّمة، والتي يتم توفيرها للجمهور المحلي والإقليمي والدولي من المهتمين بالفن المعاصر والنشر.