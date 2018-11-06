ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انطلاق معرض نقطة لقاء للكتاب الفني بالشارقة الخميس المقبل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
صدى البلد
محمد مندور
تطلق مؤسسة الشارقة للفنون الخميس المقبل النسخة الأولى "نقطة لقاء"، وهو معرض سنوي متخصص بالكتب الفنية يسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

يقدم المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في بيت عبيد الشامسي بمنطقة الفنون بإمارة الشارقة، برنامج فعاليات يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام، وإطلاق الكتب، والمحاضرات الأدائية، والمشاريع الفنية، واستديو مفتوح وورش عمل تعليمية.

ويستضيف المعرض في دورته الأولى الإطلاق العالمي الأول لكتاب "إبراهيم الصلحي: كراسة السجن" الذي أصدرته مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الفن الحديث (نيويورك).

ويصاحب إصدار الكتاب جلسة حوارية يتناول فيها الكتاب الدكتور صلاح م. حسن الأستاذ في غولدوين سميث ومدير معهد الحداثة المقارن بجامعة كورنيل والمستشار الأكاديمي لمعهد إفريقيا في الشارقة.كما ستقام ندوة تشاركية بالتعاون مع أرشيف الفن الآسيوي (هونغ كونغ) حول تاريخ وحاضر النشر في آسيا تحت عنوان "تبدأ بقصة: الفنانون والكتاب والدوريات في آسيا"، وتأتي هذه الشراكة مع مؤسسة الشارقة للفنون لتكون أول تعاون رسمي مع هذا الأرشيف في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق متصل يقدم المعرض خلال دورته الأولى عدة أقسام تندرج تحت الأسماء التالية: تحرير الكتب، ودور النشر، والمطبوعات المستقلة، وقسم مقيّم من قبل مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب قسم مخصص للمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الفنية في دولة الإمارات. ويركز قسم "تحرير الكتب" على الفنانين والناشرين في جميع أرجاء العالم.

ويشكّل معرض "نقطة لقاء" تتويجًا لجهود مؤسسة الشارقة للفنون في مجال النشر والتي بدأت منذ تأسيسها في عام 2009، حيث نشرت المؤسسة مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية. كما دعمت المؤسسة الجهود البحثية التي يقوم بها الفنانين الزائرين والقيمين والباحثين، إضافة إلى إصدار الكتيبات والكتالوجات للبيناليات والمعارض المقيّمة، والتي يتم توفيرها للجمهور المحلي والإقليمي والدولي من المهتمين بالفن المعاصر والنشر.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد عز يقع في خطأ فني خلال تصوير أحداث فيلم الممر.. صور

شاهد .. ظهور نادر لثعبان كوبرا عربي برتقالي اللون في السعودية

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

وزير سياحة لبنان: سأذهب للسفارة المصرية للاعتذار.. وأرسلت بيان تكذيب للصحيفة

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو

فى الملعب وش السعد.. الثنائي محسن على موعد تاريخى مع الأهلي فى رادس

سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

صدمة في الأهلي بسبب غياب أزارو عن لقاء الترجي

العصير فيه سم قاتل.. الفتاة ساعدت خطيبها وصديقه لقتل زوجة أبيها ببورسعيد

الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو
سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف
رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟