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دبلوماسي: هذا هو الحل الأمثل لمنع نقل السفارات إلى القدس ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:44 م
السفير نبيل بدر يتحدث
السفير نبيل بدر يتحدث لـ«صدى البلد»
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن البرازيل اليوم لوحت بإمكانية نقل سفارتها إلى القدس أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل كان الرد من الجانب الفلسطيني والعربي متواضعًا، فحنان عشراوي، القيادية بحركة فتح، صرحت بأن هذا الحديث استفزازي، وأيضًا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحدث في هذا الشأن، ولكن ما ينقصنا هو التفاعل بصورة أعمق من مجرد التصريحات المستهلكة.

وأضاف «بدر»، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، فهي تمثل 80% من مساحتها، ولديها إمكانيات كبيرة، فضلًا عن أن بها 5 - 6 ملايين شخص من أصول عربية، متسائلًا: "هل لا يوجد أي تأثير لهذا العدد العربي؟"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من أكبر دولة في أمريكا الجنوبية سيكون لديه ردود فعل غير مريحة للعرب.

وفيما يتعلق بالجهود العربية لوقف مثل هذه القرارات الدولية حول القدس، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ورقة المصالح سيكون لها وزن في هذا الصدد، وهي تفاعل مباشر من الدول العربية، وأيضًا التلويح بالمصالح، أو التلويح بقيمة توافق عربي في صالح أو ضد صالح دولة من الدول في المنظمات الدولية.

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