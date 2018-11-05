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منوعات

لتقليل المتضررين .. العالم يحتفل باليوم العالمي لموجات التسونامي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:38 م
اليوم العالمي لموجات
اليوم العالمي لموجات التسونامي
أماني إبراهيم
تحيي منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمى لموجات التسونامي في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، بهدف تقليل عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث في جميع أنحاء العالم.

والهدف من اليوم هو زيادة الوعي بالتدابير الاحترازية ضد موجات التسونامي واستعداد كل دولة لمواجهتها والتصدي لها، وتبادل المناهج المبتكرة للحد من المخاطر، وفقًا لموقع منظمة اليونسكو.

وعلى مدى المائة عام الماضية، أودت 58 مليون موجة تسونامي بحياة أكثر من 260 ألف شخص، وهوأكبر عدد من الوفيات مقارنة بأي خطر طبيعي آخر.

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