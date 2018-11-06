أمين الفتوى: الفقير يحصل على كامل ثواب الأضحية فى هذه الحالة

قال الدكتور محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سنة مؤكده في حق القادر عليها، لافتا إلى أنها تسقط عن غير القادر .



وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال :" هل تجب الأضحية في حال عدم الاستطاعة؟ "، أن الأضحية لها ثواب عظيم وفضل كبير جدا، في حالة أن يكون المسلم قادر عليها ومعه ما يفيض عن حاجة منزله من مال، منوها بأنها ليست واجبة على الغير قادر .





وأوضح أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى يعطي المسلم الغير قادر، ثواب الأضحية كاملة لنيته .