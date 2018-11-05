سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

ضجيج لا ينتهى، ألفاظ بذيئة، ضوضاء باستمرار ليلًا ونهارًا، تحرش لفظي بالنساء في كل مكان، قهوة في المجاورة السادسة بحي العبور تمتلئ بمدمني المخدرات في الليل وتجمع الطلاب بعد الهروب من مدارسهم في النهار.





وأكد سكان المجاورة السادسة بحي العبور، أنهم محاطون بخطر المقاهي منذ نهاية شهر رمضان الماضي، وأن أصحاب المقاهي استغلوا الرقعة الخضراء الخاصة بكل عمارة وقاموا بتقديم الشكاوي لجهاز المدينة ولكن النتيجة لا شيء، صاحب القهوة مستمر في نشر الفوضى وإزعاج سكان المكان.





وقام أحد سكان المكان بعد أن فاض به الكيل بالتواصل مع خدمة شكاوي "صدى البلد"؛ لسرد تفاصيل المعاناة التي يعيش فيها المواطنون منذ فترة كبيرة وأن يوصل شكوته وباقي السكان للمسئولين عن حجم المعاناة التي يعيشون فيها بسبب القهوة.





روى محمد صلاح، أحد سكان العمارة، أنهم كانوا يعيشون في سلام وهدوء؛ حتى جاء أصحاب المقاهي الذين عكروا صفو حياتهم بأصوات الزبائن المزعجة طوال اليوم، ودخان الشيشة يملأ أرجاء المكان وكلمات التحرش تطارد زوجات وبنات السكان.





قال "محمد"، إنهم قاموا بتقديم شكاوى لكل من رئيس الجهاز ومحاضر ضد أصحاب المقاهي في قسم العبور ولكن صاحب المقهى بشكل أو بآخر يتحايل على القانون ويختفي فترة ويعود مجددًا لإزعاج المواطنين بصوت التلفاز أثناء مباريات كرة القدم.

ويشير أحمد عبد الخالق أحد السكان، إلى أنه لا يتمتع بحريته الشخصية في منزله، فهو يسكن في الدور الأول ويؤكد أنه لا يقدر أن يفتح شباك المنزل في ساعات الليل لأن الجالس في المقهى يكشف كل شيء في البيت.





وأكد "عبد الخالق"، أن زوجته وبناته لا يتمتعن بحريتهن الشخصية في المنزل طول الوقت بسبب القهوة التي تسبب لهن المضايقات في الصباح أثناء خروجهن للذهاب إلى المدارس وفي المساء إذا ذهبن لأي مكان لا يسلمن من التحرش اللفظي.





وأوضح كريم محمد أحد سكان العقار، أنه تعرض للسرقة منذ شهر وأنه لم يتعرض لهذا الحادث إلا عندما زادت المقاهي في المكان رغم أن الحي يمنع تراخيص المقاهي لكنهم اقتحموا خصوصية السكان و إستخدموا الرقعة الخضراء المخصصة لكل عمارة .





أضاف الطفل محمد مؤمن الذي يسكن في الدور الرابع بالعقار، أنه يعاني من صوت الضوضاء الذي يلاحق السكان ليلا ونهارا و أنه يعانى من تجمع الشباب على المقاهي وارتفاع صوتهم وتصاعد الدخان في كل مكان.





ناشد سكان العقار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان ورئيس جهاز العبور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب المقاهي.





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