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تعليم

طعون ضد اثنين من مرشحي انتخابات الطلبة بآداب القاهرة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكدت سارة إبراهيم، مسئول العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة القاهرة، بدء مرحلة تلقى الطعون لانتخابات اتحاد الطلاب. 

وأوضحت "إبراهيم"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك طعنًا في 2 من المرشحين، وذلك من أصل 58 طالبًا ترشحوا وتم إعلان أسمائهم بالكشوف المبدئية.

وأشار إلى أنه تم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

وأوضح أنه يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.

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