في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

يزداد احتياجنا لتناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء لتشعرنا بالدفء وتمنحنا الطاقة ولكن درجة الجو المنخفضة تجعل المشروبات تبرد بسرعة مما يجعلنا بحاجة لاستخدام أكواب تستطيع حفظ درجة حرارة المشروبات أكبر وقت ممكن مثل الأكواب والمجات الصينى.



عرضت صفحة "بهجة دار" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تشكيلة متنوعة من المجات والأكواب والفناجين الصينى ذات الألوان المبهجة وتصميمات أكثر جاذبية.



توجد أنواع متعددة من المجات والفناجين الصينى ولكنها دائما تتميز بالتصميمات التقليدية التى تتواجد فى الأسواق ونشعر بالملل منها خاصة أن الشكل يجذب النظر ويشجع الانسان على تناول المشروبات والالوان المبهجة تلعب دور كبير فى محاربة الشعور بالملل والاكتئاب الذى ينتاب البعض من حين لآخر.



شاهدى التصميمات ...