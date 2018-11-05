ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:41 م
فى دخلة الشتاء ..
فى دخلة الشتاء .. فناجين صينى بألوان مبهجة
اسماء محمد
يزداد احتياجنا لتناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء لتشعرنا بالدفء وتمنحنا الطاقة ولكن درجة الجو المنخفضة تجعل المشروبات تبرد بسرعة مما يجعلنا بحاجة لاستخدام أكواب تستطيع حفظ درجة حرارة المشروبات أكبر وقت ممكن مثل الأكواب والمجات الصينى.

عرضت صفحة "بهجة دار" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تشكيلة متنوعة من المجات والأكواب والفناجين الصينى ذات الألوان المبهجة وتصميمات أكثر جاذبية.

توجد أنواع متعددة من المجات والفناجين الصينى ولكنها دائما تتميز بالتصميمات التقليدية التى تتواجد فى الأسواق ونشعر بالملل منها خاصة أن الشكل يجذب النظر ويشجع الانسان على تناول المشروبات والالوان المبهجة تلعب دور كبير فى محاربة الشعور بالملل والاكتئاب الذى ينتاب البعض من حين لآخر.

شاهدى التصميمات ...
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

صاحبة تمثال محمد صلاح: محدش هيقدر يحبطني..عملت اللي عليا وربنا عالم بتعبي

السعودية لـ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

رسائل المصريين للرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم.. فيديو

الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور

الإيكونوميست: اعتقال 3 آلاف إثيوبي ووضعهم في معسكرات تعليم القانون

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

السيسى: محتاجين 130 مليارا للتعليم قولولى أعمل إيه وأحلها إزاى..فيديو

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو
رسائل المصريين للرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس
السيسي: المدارس بحاجة إلى 130 مليار جنيه لتصبح كثافة الفصل 40 طالبا..فيديو
السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟