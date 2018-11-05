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الحلبي: درع العرب 1 أول تدريب عسكري يجمع بين الدول العربية ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن التدريبات المشتركة لها أهمية كبيرة في نقل الخبرات خاصة إذا كانت الدولة المشاركة لها خبرات سابقة أو أسلحة حديثة. 

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc" اليوم، الاثنين، أن درع العرب 1 هو أول تدريب يجمع بين عدد كبير من الدول العربية وهي دول بينها ومصر تدريبات مشتركة ثنائية، مشيرًا إلى أن هذا التدريب الجامع مهم جدًا؛ لأننا نواجه تحديات كبيرة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن التدريب يشمل كل التخصصات فى القوات المسلحة مثل القوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية والقوات الخاصة، مؤكدًا أن التدريب يحتاج أسبوعًا لحين الانتهاء منه وهي مدة طويلة للتفاعل.

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