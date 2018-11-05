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فن

تفاصيل تحضيرات علي الحجار لحفلات الموسيقى العربية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
شيري نبيل
يواصل النجم علي الحجار، التحضيرات الخاصة لحفلاته الثلاثة المقرر اقامتها، بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو العالمي عماد الشاروني، على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27.

وعقد "الحجار" أكثر من جلسة تحضيرية مع "الشارونى"، فى الاستديو الخاص به، لوضع البرنامج الفني الخاص بحفلات المهرجان.

ومن المقرر أن تبدأ الثلاث حفلات فى تمام التاسعة مساء، ويشدو "الحجار" خلالها بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، ومنها: "عارفة، جبلي، على قد ما حبينا، في قلب الليل، بنت وولد، اعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا" وغيرها.

يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.
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