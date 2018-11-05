الانتحار القومي.. شبح هدد مصر وحذر منه السيسي.. الرئيس من منتدى شباب العالم: أحبطنا مخططات دول خارجية للتدخل فى شئوننا.. ونواب: الإرادة الشعبية سلاح قوي في مواجهة الإرهاب

دفاع البرلمان: الإرادة الشعبية درع حماية ضد الانتحار القومي

نائب: الوحدة الوطنية قادرة على القضاء على الانتحار القومي

برلمانى: الشعب المصرى قادر على دحر الإرهاب ومقاومة الانتحار القومى

تظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب في مصر من القضايا التي حافظت على تصدرها قائمة أولويات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014 وحتى نهاية فترة ولايته الأولى، وشهدت هذه الفترة تطورًا ملحوظًا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة، للحفاظ على الأمن المصري والهوية من التدخل الخارجي، والذي أوشك على أن يجعل من مصر إحدى دول "الانتحار القومي"، وفقًا لما جاء بكلمة الرئيس السيسي، بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"، بمنتدى شباب العالم.كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى، أن مصر في سبيل دفاعها عن تفادي السقوط في بؤر "الانتحار القومي"، أحبطت مخططات لدول خارجية حاولت التدخل في شئون الدولة المصرية، وأن التحرك غير المدروس الذي شهدته مصر خلال الأعوام السابقة، فتح أبواب الجحيم على بلادنا.من جانبها أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، أن الشعب المصري بوحدته، قادر على حماية مصر ضد الانتحار القومي.فى البداية قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أى دولة تستطيع أن تتجنب الانتحار القومي، من خلال الوعى الكافى والحفاظ على الدولة وتنميتها.وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر استطاعت أن تتجنب الانتحار القومي، من خلال الإرادة الشعبية القوية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى قام بعمل ثورة لكى ينقذ البلاد من الجحيم فى ظل وجود القوة الطاغية، واستطاع الشعب أن يدعم الرئيس السيسى ليكون المنقذ للدولة.وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن ثورة 30 يونيو أحبطت مخطط الانتحار القومى والتى كانت تهدف إلى إسقاط مصر وزعزعة أمنها واستقرارها، إلا أن الشعب المصري تصدى لهذا المخطط بكل قوة.كما قال النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الشعب المصري متماسك ويتميز بحفاظه على الوحدة الوطنية، مشيرا إلى ان الدولة استطاعت تجنب الانتحار القومى بفضل إرادة المصريين ووقوفهم خلف القيادة السياسية.وأضاف كدوانى فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن مصر ماضية فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الدولة كانت تعانى من مؤامرة دولية لصالح إسرائيل، مستعينين بجماعة الإخوان الإرهابية لرفع راية العصيان على جيش مصر وشعبها، إلا أنه بفضل الإرادة الشعبية استطاعت مصر أن تتصدى لهذه المؤامرة.وأشار عضو لجنة الدفاع إلى أن أعداء الوطن يحاولون زعزعة الأوضاع المصرية، مؤكدا أنه لابد من أن نكون يدا واحدة بهدف الحفاظ على الأمن القومى المصرى بكافة عناصره، ضد أى دولة تريد إسقاط الدولة المصرية.فى هذا السياق قال النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الشعب المصرى قادر على الصمود أمام أصعب التحديات، مؤكدا أن إرادة الشعب حاربت الانتحار القومى، ومازالت تحاربه بكامل قوتها.وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هناك مخططا دوليا لتقسيم الدول العربية إلى دويلات، مؤكدا أن هدفه هدم الدول من الداخل، وأن مصر في الأعوام السابقة كانت تعانى من ذلك المخطط، إلا أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للقضاء عليه.وأوضح أن ما أشار به الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنتدى شباب العالم هو رسالة إلى شباب العالم، بطرح استراتيجية مصر الشاملة لدحر الإرهاب أمام القمة العربية، لافتا إلى أن هدف هذه الدول الإرهابية هو تقويد الدول لتحقيق حلم إسرائيل فى السيطرة على المنطقة، ورسالة أخرى لشباب مصر للحفاظ على الوعي اللازم لمواجهة أصعب التحديات والتصدي للشائعات، مؤكدا أن ما تفعله الدولة سوف تعود ثماره على الشباب فى النهاية.