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ثقافة

مؤسسة الفكر العربي يصدر تاريخ الجزيرة العربية وثقافتها في ضوء كتب الرحلات الهندية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن مؤسسة الفكر العربي، كتاب "تاريخ الجزيرة العربية وثقافتها في ضوء كتب الرحلات الهندية" وذلك برنامج حضارة واحدة، ثمرة الجهود الجماعية التي بذلها عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمحقِّقين، وذلك بهدف الوقوف على تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها، من خلال قراءة مذكّرات رحلات الحجّ التي دوّنها الحجّاج الهنود باللغة العربية والفارسية والأردية على مدى قرون. والكتاب هو من تحقيق الدكتور أختر الواسع، وترجمة الدكتور صهيب عالِم.

وتُعدّ مذكّرات رحلات الحج وثيقة مَبنيّة على تجارب الحجّاج مشاهداتهم وانطباعاتهم ومشاعرهم الشخصية الخالصة، لذا تعميمها قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى سوء الفهم أيضًا.

ويعتمد هذا النوع من المذكّرات على ميول شخصية لمؤلّفيها وعلى معلومات تاريخية وجغرافية واجتماعية وسياسية، فضلًا عن المعلومات المتعلّقة بالتقاليد والعادات والعقائد وغيرها، والتي تُمكِّن طلاب العلوم الاجتماعية من أن يرسموا صورة لأيّ مجتمع من المجتمعات.

ويُعدّ هذا الكتاب أوّل محاولة جادّة لدراسة تاريخ العرب وثقافتهم، وخصوصًا ثقافة الجزيرة العربية كما تتجلّى في مصادر هندية، ونذكر في ما يلي أبرز المقالات التي يحتوي عليها هذا الكتاب: "تاريخ مذكّرات رحلات الحج باللغة الأردية نظرة إجمالية".
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