اللجنة الثلاثية ترفض دوري المحترفين

ناقشت اليوم الإثنين لجنة ثلاثية من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق مع مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة ملف الصعود والهبوط.



ورفضت اللجنة خلال الاجتماع نظام دورى المحترفين المجموعة الواحدة من ١٨ نادى وتمسكت بالثلاث مجموعات الصعيد والقاهرة وبحرى نظرا للتكاليف التى تتكبدها الأندية من سفر ومعسكرات وانتقالات إلى جانب الصفقات.

