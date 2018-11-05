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فن

الاثنين .. بسمة الأندلس يحيي حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد فريق "بسمة الأندلس" لإحياء حفل إنشاد ديني، بساقية الصاوي، بقاعة الحكمة، يوم الإثنين 12 من نوفمبر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقد تأسس فريق "بسمة الأندلس" عام 1998 وتكون من اتحاد فرقتين هما "فرقة البسمة" و"فرقة الأندلس"، وكانت فرقة "الأندلس" قد تأسست فى منطقة إمبابة عام 1992، بينما تأسست فرقة "البسمة" في منطقة شبرا 1994.

منذ عام 1998 كانت الانطلاقة الكبرى لـ"بسمة الأندلس" مع الألبوم الأول "جينا نهني" وذلك مع المدير الأول للفرقة مجدى عزوز، وفي عام 1999 كان الألبوم الثاني للفرقة "أحلى زفة" الذى حقق نجاحًا ملحوظًا في عالم الأفراح الإسلامية، وفى عام 2000 صدر ألبوم "مهما طال الليل" الذى شارك فيه الملحن الفلسطيني الكبير "وجيه بدرخان"، وكانت أشهر أغنية في الألبوم هي "يا بلدنا يا غالية علينا".

كما شاركت في حفلات مختلفة في النقابات العامة، مثل نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين والنوادى العامة ومراكز الشباب، كما قامت الفرقة بإحياء عدد من الحفلات في المركز الإسلامي بأيرلندا عام 2008، بحضور الشيخ الدكتور حسين حلاوة، نائب رئيس اتحاد علماء أوروبا، وذلك للجاليات الإسلامية بأيرلندا.
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