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تعليم

شراء جهاز إشعاع ثلاثي الأبعاد بـ 12 مليون جنيه لجامعة سوهاج

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
خالد رياض
وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر بروتوكول تعاون بين الجامعة ولجنة مصر العطاء بالنقابة، وذلك لشراء جهاز التخطيط الخاص بالعلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد لمرضي الأورام بمستشفي الجامعة بتكلفة تصل ١٢ مليون جنيه .

وأضاف دكتور أحمد عزيز، أن البروتوكول يأتي في إطار سعي الجامعة لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العملية التشخيصية والعلاجية بالمستشفى.

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق عميد كلية الطب والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي والدكتور حسان النعماني وكيل الكلية والدكتورة إيمان سلامة وكيل النقابة.
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