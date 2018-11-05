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أروى أبو عون: تعلمت الشعائر الإسلامية من المنظور المسيحي..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت أروى أبو عون، فنانة تشكيلية، وإحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، إنها ليبية الجنسية، وطالبت الشباب بالتفتح سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

وأضافت "أبو عون"، خلال كلمة لها بجلسة " دور الفن و السينما فى تشكيل المجتمعات " خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن الشباب عليهم أن يعلمون معنى التنوع الموجودة بالعالم وأن نتقبل طرق الأفراد الآخرين فأي شخص يكون مقتنعا بالشعائر المنتمي لها.

وأشارت إلى أنها تعلمت الشعائر الإسلامية لأنها قرأت عنها من المنظور المسيحي.
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