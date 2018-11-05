محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

حصد محمد إيهاب محمود، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، 3 ميداليات بواقع ذهبية الخطف وبرونزيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم بتركمانستان.



وتوج إيهاب بذهبية الخطف محطمًا الرقم العالمي بعد أن حقق 173 كجم، وتفوق إيهاب على رباعي الصين اللذين حصدا الفضية والبرونزية.



كما حصد إيهاب برونزيتي الكلين والمجموع بعد أن حقق 200 كجم في الكلين و373 في المجموع، وجاء خلف رباعي الصين.