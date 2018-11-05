بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تساند فيها الإعلامية منى عراقي بعد حبسها بقسم الأزبكية.





وكتبت "ريهام"، معلقة علي حبس "عراقي"، "الزميلة منى عراقي إن شاء الله شده وتزول.. قلبي معاكي".





وكانت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية الأولية قد كشفت اليوم، عن واقعة القبض على الإعلامية مني عراقي و6 من أفراد طاقمها، بسبب قضية خطف أطفال، مؤكدين أن مشاجرة بينهم وسيدة كشفت الواقعة.





يذكر أن ريهام سعيد تقدم برنامج "صبايا" علي قناة "الحياة"، والذى يذاع يوم الأحد والإثنين من كل أسبوع في العاشرة مساءً.