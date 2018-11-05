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أخبار العالم

مسئول روسي يطالب المجتمع الدولي بالتصدي للعقوبات الأمريكية على إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:14 م
رئيس لجنة الشؤون
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي
لانا طارق
أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن العقوبات الأمريكية ضد إيران ما هى إلا وسيلة للضغط على المجتمع الدولى بأكمله.

وأكد كوساتشيق، حسبما نشرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الإثنين، أن تلك العقوبات هى أكبر دليل على إهمال واشنطن لقرارات الأمن الدولى بمنع استخدام القوة الإقتصادية بشكل انتقامى.

وأشار الدبلوماسى إلى أنه على المجتمع الدولى بأكمله التكاتف والتصدى لذلك الموقف، مضيفا أن إيران ليست الدولة الوحيدة التى تستهدفها العقوبات الأمريكية.

وكانت العقوبات ضد إيران قد استأنفت اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض خلالها واشنطن عقوبات على القطاع النفطى فى إيران.
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