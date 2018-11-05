550 طعنا و46 تنازلا عن الترشح في انتخابات اتحاد جامعة عين شمس .. مستند

اختص الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، «صدى البلد» بالكشف الرسمي الخاص بعدد الطعون والتنازلات عن الترشيح المقدمة بمختلف الكليات.



وأكد عبد الحميد، في تصريح لـ«صدى البلد» أن جميع الطعون المقدمة كانت من جانب الطلاب المرشحين في انتخابات اتحاد الطلاب، ضد زملائهم المرشحين، مشيرا إلى أنه لم يتم استبعاد أي طالب مرشح من جانب إدارة أي كلية.



وتصدرت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أعداد الطعون المقدمة، بينما كانت كلية الحقوق الأعلى في أعداد التنازلات المقدمة من جانب الطلاب المرشحين عن الترشح.



وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة بجميع كليات الجامعة، 550 طعنا، بينما تنازل 46 طالبا عن الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بجميع الكليات.