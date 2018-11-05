ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

550 طعنا و46 تنازلا عن الترشح في انتخابات اتحاد جامعة عين شمس .. مستند

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
اختص الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، «صدى البلد» بالكشف الرسمي الخاص بعدد الطعون والتنازلات عن الترشيح المقدمة بمختلف الكليات.

وأكد عبد الحميد، في تصريح لـ«صدى البلد» أن جميع الطعون المقدمة كانت من جانب الطلاب المرشحين في انتخابات اتحاد الطلاب، ضد زملائهم المرشحين، مشيرا إلى أنه لم يتم استبعاد أي طالب مرشح من جانب إدارة أي كلية.

وتصدرت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أعداد الطعون المقدمة، بينما كانت كلية الحقوق الأعلى في أعداد التنازلات المقدمة من جانب الطلاب المرشحين عن الترشح.

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة بجميع كليات الجامعة، 550 طعنا، بينما تنازل 46 طالبا عن الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بجميع الكليات.
550 طعنا و46 تنازلا عن الترشح في انتخابات اتحاد جامعة عين شمس .. مستند
loading...

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

السعودية لـ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

معلول يتراجع عن إشادته بفوز الأهلي ويؤكد: مرضت بسبب ظلم الترجي

صاحبة تمثال محمد صلاح: محدش هيقدر يحبطني..عملت اللي عليا وربنا عالم بتعبي

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟