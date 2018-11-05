المحافظين يرد على واقعة إساءة أمانة إدكو لأحد الأحزاب السياسية



أولا : إقالة كل من: فهمي محمد عروس. آمين الحزب بإدكو

وأنور الزايد عبد الجواد الأمين المساعد بإدكو

ثانيا: تكليف لجنة لاستلام ختم الأمانة وكافة الملفات والمستندات الخاصة بالأمانة

ثالثا: استلام مقر الحزب بمدينة إدكو بجميع مشتملاته ومتعلقاته

رابعا: تكليف لجنة بإعادة هيكلة أمانة إدكو وتنظيمها.

أعلن حزب المحافظين، تشكيله لجنة للتحقيق مع بعض أعضاء الحزب بأمانة إدكو بمحافظة البحيرة في واقعة الإساءة إلى أحد الأحزاب السياسية.وتابع الحزب فى بيان صحفى له: انطلاقا من أن سياسة حزب المحافظين بأن العمل العام والحزبي لابد أن يتحلى بالقيم والمبادئ الأخلاقية وباعتبارنا حزبا إصلاحيا يعمل لصالح الوطن والمواطنين، فإننا نعلن أن الحزب على مسافة واحد من كل الأحزاب السياسية الوطنية التي تعمل جاهدة على الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وخدمة المواطن المصري.وأضاف، نعلن أننا حزب لا يقبل أبدا الإساءة لأي حزب سياسي وطني، مهما اختلفنا معه سياسيًا وأيدلوجيًا ولدينا توجه إصلاحي يرسخ العديد من المبادئ والقيم الأخلاقية.واستطرد، بناءً على النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق، بعد تمسك أمين إدكو ومساعده بموقف الإساءة من أحد الأحزاب، والخروج عن اللائحة التي ينص عليها النظام الأساسي للحزب فإن حزب المحافظين اتخذ القرارات الآتية: