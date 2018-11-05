ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المحافظين يرد على واقعة إساءة أمانة إدكو لأحد الأحزاب السياسية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:16 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
أعلن حزب المحافظين، تشكيله لجنة للتحقيق مع بعض أعضاء الحزب بأمانة إدكو بمحافظة البحيرة في واقعة الإساءة إلى أحد الأحزاب السياسية.

وتابع الحزب فى بيان صحفى له: انطلاقا من أن سياسة حزب المحافظين بأن العمل العام والحزبي لابد أن يتحلى بالقيم والمبادئ الأخلاقية وباعتبارنا حزبا إصلاحيا يعمل لصالح الوطن والمواطنين، فإننا نعلن أن الحزب على مسافة واحد من كل الأحزاب السياسية الوطنية التي تعمل جاهدة على الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وخدمة المواطن المصري.

وأضاف، نعلن أننا حزب لا يقبل أبدا الإساءة لأي حزب سياسي وطني، مهما اختلفنا معه سياسيًا وأيدلوجيًا ولدينا توجه إصلاحي يرسخ العديد من المبادئ والقيم الأخلاقية.

واستطرد، بناءً على النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق، بعد تمسك أمين إدكو ومساعده بموقف الإساءة من أحد الأحزاب، والخروج عن اللائحة التي ينص عليها النظام الأساسي للحزب فإن حزب المحافظين اتخذ القرارات الآتية:

أولا : إقالة كل من: فهمي محمد عروس. آمين الحزب بإدكو
وأنور الزايد عبد الجواد الأمين المساعد بإدكو
ثانيا: تكليف لجنة لاستلام ختم الأمانة وكافة الملفات والمستندات الخاصة بالأمانة
ثالثا: استلام مقر الحزب بمدينة إدكو بجميع مشتملاته ومتعلقاته
رابعا: تكليف لجنة بإعادة هيكلة أمانة إدكو وتنظيمها.
loading...

ترشيحاتنا

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

ميدو يحيي ذكرى رحيل أسطورة الزمالك بكلمات مؤثرة

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

البحث عن قائد.. الديمقراطيون يعتمدون على أوباما في انتخابات التجديد النصفي

السعودية لـ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

السيسي يوجه بإطلاق اسم الشاب عبد الوهاب على أحد الشوارع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟