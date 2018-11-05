أزمة جديدة بنقابة الصحفيين بسبب مسودة القانون الجديد

بدأ عددا من شباب الصحفيين جمع توقيعات ضد اقتراح تحديد الحد الأقصى لسن 30 عاما ضمن شروط القيد بجدول تحت التمرين المقرر تضمينها بالقانون الجديد للنقابة.



ووجه الصحفيون فى بيانهم رسالة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، قائلين نعترض علي استحداث جزئية تحديد الحد الأقصي للسن، 30 عاما، من المادة الخامسة، والتى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.



كما عبروا عن اعتراضهم أيضا على المادة التاسعة، الخاصة بمد مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة.



وكان حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين قد أعلن إن هناك مقترحا يتم دراسته في نقابة الصحفيين بشأن تحديد سن الالتحاق بعضوية النقابة بـ ٣٥عاما، بالإضافة إلى فترة انتقالية خمس سنوات أخرى.



وأشار خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه من المقرر وفقا لهذا المقترح أن يتم تعديل المادة فى قانون النقابة حتى يسمح بالالتحاق عند 35 عاما مشيرا إلى أن السن المحدد في شروط القيد التى يتم التعامل معها فى الفترة الحالية ٤٠عاما.



فيما نفى الكاتب الصحفي ما تردد عن أن السن المقترح بقصر القيد بجدول تحت التمرين عند سن الـ٣٠ عاما وألا يقل عن ٢١عاما.



وحول المادة الخاصة بمد مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، قال مازال القانون تحت الإعداد وسيتم مشاركة كافة الزملاء إبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم عليه.



ومن جهته علق محمود كامل عضو نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية، على البيان الصادر من مجموعة من الصحفيين حول تعديلات قانون النقابة الجديد، قائلا إن المجلس لم يناقش قانون النقابة الجديد حتى الآن.



وتابع: "بالفعل هناك قانون جديد يدور الحديث عنه حاليا من خلال النقيب وبعض أعضاء المجلس لكنه لم يعرض علينا حتى الآن".



وأضاف عضو المجلس فى تصريحات لــ صدى البلد المادة المذكورة تمثل جزءا صغيرا من مواد أخرى تحتاج إلى إعادة نظر، وأصحاب المصلحة من أعضاء الجمعية العمومية هم حائط الصد الأول لمواجهة أي مواد غير مرغوبة بالقانون.