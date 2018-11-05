تناول هذا الطعام أسبوعا للقضاء على نقص فيتامين ب

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن فيتامين ب بجميع أنواعه من أهم الفيتامينات التى تحتاجها أجسامنا فضلا عن معاناة عدد كبير من نقص من أحد أنواع هذا الفيتامين أو اكثر من نوع، لذا علينا ان نحرص على أخذ الجرعات الكافية منه من المصادر الطبيعية.



وأضاف "سعيد" أن أهم الأغذية التى تحتوى على "فيتامين ب" المشروم، بشرط ان يكون طازجا او مخزنا بشكل جيد فهو يحمي الجسم من التهابات الجلد والأغشية المخاطية والأمعاء، كما أن حمض الفوليك الموجود به يحمي الجسم من فقر الدم أو الأنيميا.



وأشار إلى أن فوائد المشروم لا تقتصر على احتوائه على فيتامين ب فقط بل لوجود مادة الكولين التي تحمي الجسم من تراكم المواد الدهنية، كما أنه يمنع نزيف الكلى وتضخم الطحال الذي ينتج عن نقص هذه المادة، لذا علينا ان نحرص على تناول المشروم مرة فى الأسبوع على الأقل.