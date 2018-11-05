ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تناول هذا الطعام أسبوعا للقضاء على نقص فيتامين ب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن فيتامين ب بجميع أنواعه من أهم الفيتامينات التى تحتاجها أجسامنا فضلا عن معاناة عدد كبير من نقص من أحد أنواع هذا الفيتامين أو اكثر من نوع، لذا علينا ان نحرص على أخذ الجرعات الكافية منه من المصادر الطبيعية.

وأضاف "سعيد" أن أهم الأغذية التى تحتوى على "فيتامين ب" المشروم، بشرط ان يكون طازجا او مخزنا بشكل جيد فهو يحمي الجسم من التهابات الجلد والأغشية المخاطية والأمعاء، كما أن حمض الفوليك الموجود به يحمي الجسم من فقر الدم أو الأنيميا.

وأشار إلى أن فوائد المشروم لا تقتصر على احتوائه على فيتامين ب فقط بل لوجود مادة الكولين التي تحمي الجسم من تراكم المواد الدهنية، كما أنه يمنع نزيف الكلى وتضخم الطحال الذي ينتج عن نقص هذه المادة، لذا علينا ان نحرص على تناول المشروم مرة فى الأسبوع على الأقل.
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة حرس الحدود اليوم

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

فيفا لـ عصام الحضري عقب تخليد مقتنياته بالمتحف: تستاهل

دبلوماسي يكشف عن موقف غريب لـ عبدالناصر أثناء عدوان إسرائيل على دمشق.. فيديو

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

إحالة مدرس مغاغة المتحرش لمحكمة الجنايات بالمنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟