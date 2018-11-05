ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:09 م
رئيس مجلس مدينة سمنود
رئيس مجلس مدينة سمنود اللواء علاء الدين يوسف
أحمد على
أجرى رئيس مجلس مدينة سمنود اللواء علاء الدين يوسف اليوم محطة سمنود المرشحة الجديدة (العملاقة)،  وتفقد المعمل وابدى اعجابه بمستوى التنظيم فى العمل ونظافة المحطة.

كما زار معرض السلع الغذائية والفواكه والخضروات لمتابعة عمليات بيع الطماطم ذات جودة عالية للمواطنين بسعر الكيلو ( 6 جنيه) بنطاق بحديقة العائلات بمدينة سمنود لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار.

وباشر رئيس مجلس المدينة مقلب سمنود العمومى لمتابعة أعمال نقل القمامة كما زار قرية الراهبين موجها سكرتير الوحدة المحلية بتشكيل ورشة عمل نظافة على الطريق السريع "سمنود – الراهبين".

وتابع رئيس مجلس المدينة بيع البطاطس بمعرض السلع الدائم بسمنود بسعر ٦ جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن العمل متواصل ليل نهار من أجل رفع المعاناة عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار.
رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة
رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة
رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة
رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة
رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة
loading...

ترشيحاتنا

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

فى واقعة الاعتداء على قاضي المنيا .. التحقيقات:المحامى هدد المستشار بالقتل ووصفه بالجباية وأقام دعوى ضد رئيس الدائرة السابقة

إيران تتلقى أول ضربة موجعة بعد العقوبات الأمريكية

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

تعرف موعد السوبر الإيطالي في السعودية

وزير الرياضة يكشف تفاصيل المدينة الشبابية الإفريقية

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

المبعوث الأمريكي يكشف حجم خسائر إيران من حزمة العقوبات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟