رئيس سمنود يتفقد منافذ السلع الغذائية ومحطة المرشحة الجديدة

أجرى رئيس مجلس مدينة سمنود اللواء علاء الدين يوسف اليوم محطة سمنود المرشحة الجديدة (العملاقة)، وتفقد المعمل وابدى اعجابه بمستوى التنظيم فى العمل ونظافة المحطة.



كما زار معرض السلع الغذائية والفواكه والخضروات لمتابعة عمليات بيع الطماطم ذات جودة عالية للمواطنين بسعر الكيلو ( 6 جنيه) بنطاق بحديقة العائلات بمدينة سمنود لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار.



وباشر رئيس مجلس المدينة مقلب سمنود العمومى لمتابعة أعمال نقل القمامة كما زار قرية الراهبين موجها سكرتير الوحدة المحلية بتشكيل ورشة عمل نظافة على الطريق السريع "سمنود – الراهبين".



وتابع رئيس مجلس المدينة بيع البطاطس بمعرض السلع الدائم بسمنود بسعر ٦ جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن العمل متواصل ليل نهار من أجل رفع المعاناة عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار.