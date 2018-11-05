هاني أبوريدة يوافق على صرف شيك بـ 50 ألف جنيه لدعم الأندية

وافق اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على صرف شيك بقيمة 50 ألف جنيه فى إطار الدعم لأندية القسم الثاني والثالث.



وكان مجلس الجبلاية قد قام بصرف شيك فى شهر سبتمبر الماضى لأندية المظاليم بمبلغ مالى قدره ٥٠ ألف جنيه فى إطار الدعم للأندية لمواجهة الأعباء المالية.



واجتمعت اليوم الاثنين اللجنة الثلاثية لاندية المظاليم برئاسة عمرو عبدالحق وهيرماس رضوان وعلى سليم فى حضور ممثلى ٥٠ ناديا ورفضت نظام دورى المحترفين المجموعة الواحدة من ١٨ نادى وتمسكت بالثلاث مجموعات الصعيد والقاهرة وبحرى نظرا للتكاليف التى تتكبدها الأندية من سفر ومعسكرات وانتقالات إلى جانب الصفقات.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع هانى أبوريدة اليوم فى وجود محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ممثلا عن أندية الدورى الممتاز.

