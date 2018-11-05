ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وضع إشارات مرور ضوئية أمام بوابات جامعة الأزهر لحل أزمة عبور الطلاب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة في حل مبدئي لمشكلة عبور طلاب جامعة الأزهر للطريق أثناء دخول الجامعة والتي تسببت في وفاة عدد من الطلاب الفترة الماضية.

ووضعت الادارة العامة للمرور عددا من الإشارات الضوئية أمام بوابة كلية الطب وبوابة كلية التربية وذلك بشارع المخيم الدائم للالتزام بها اثناء مرور السيارات حفاظا على أرواح طلاب جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر غدا الثلاثاء مجلسا طارئا لمناقشة الأزمة بأكملها ووضع حلول نهائية لها.
loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟