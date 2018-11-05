وضع إشارات مرور ضوئية أمام بوابات جامعة الأزهر لحل أزمة عبور الطلاب

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة في حل مبدئي لمشكلة عبور طلاب جامعة الأزهر للطريق أثناء دخول الجامعة والتي تسببت في وفاة عدد من الطلاب الفترة الماضية.



ووضعت الادارة العامة للمرور عددا من الإشارات الضوئية أمام بوابة كلية الطب وبوابة كلية التربية وذلك بشارع المخيم الدائم للالتزام بها اثناء مرور السيارات حفاظا على أرواح طلاب جامعة الأزهر.



ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر غدا الثلاثاء مجلسا طارئا لمناقشة الأزمة بأكملها ووضع حلول نهائية لها.