الرئيس السيسي: حريصون على تطوير فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم الذى يقام في مدينة السلام شرم الشيخ.



وشهد الرئيس السيسى، خلال الجلسة فيلما وثائقيا يستعرض نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج، وفيلما تسجيليا خاصا بالتجربة المصرية في بناء القادة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، وهو من إنتاج فريق الإنتاج الفني الخاص ببرنامج تأهيل الشباب للقيادة.



وقال الرئيس السيسى، خلال الجلسة إنهم حريصون علي تطوير فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، لتصبح منصة لدعم العناصر الشابة وتأهيلهم للمناصب القيادية وإعلان شرم الشيخ كعاصمة للشباب في أفريقيا، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكل شباب القارة.

