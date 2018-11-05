السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير لكافة المشاركين بفعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة الإفريقية.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بختام الجلسة، خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن هناك جهدًا كبيرًا مبذولًا في تقديم الرؤى والأفكار خلال الجلسة.





وأشار الرئيس، إلى أن المشاركين بالمنتدى لديهم فرصة فعلية للاستفادة من النقاش وأوراق العمل خلال التي تم عرضها والخروج بها خلال الجلسات.





وأفاد بأن البيان الختامي والتوصيات الخاصة به التي صدرت في ختام جلسة محاكاة القمة الإفريقية، سوف يتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية، لبدء العمل عليها.