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تعليم

افتتاح البطولة الإقليمية لألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة بالقليوبية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن أجهزة الدولة المصرية تولي اهتماما حقيقيا بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن وتزامنا مع دعوة الرئيس باعتبار 2019 م عاما للتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عاطف سلامة وكيل المديرية خلال افتتاح البطولة الإقليمية لألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة (سمعى وذهني) والتي تنظمها الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بتعليم القليوبية على ملاعب ستاد بنها الرياضى، أن أجهزة الوزارة تولي اهتماما فائقا بذوي القدرات الخاصة وتعمل على تعظيم الاهتمام بقدراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم وتوفير الرعاية الملائمة والكافية لهم.

وأشار إلى أن جهود مديرية التعليم بالقليوبية تتضافر في هذا الصدد مع كافة الجهود المجتمعية باعتبار أن تلك القضية تمثل ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحقيق دمجهم في المجتمع وترسيخ أسس التعامل الإيجابي معهم ودمجهم داخل المؤسسات التعليمية.

وسلم وكيل المديرية ووفد من منسقي النشاط بالإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقات الجري لـ100 و200 متر والوثب الطويل ورمي الجلة.

كما التقى على هامش البطولة عددا من الطلاب من متحدي الإعاقة واستمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم في مجال الاهتمام بتلك الفئة.
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