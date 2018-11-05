محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة عبد الله فقيد التوك توك

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بتقديم واجب العزاء لأسرة المواطن عبدالله السعيد عبد المطلب البالغ من العمر 37 عاما، في مسقط رأسه بكوم الدربى التابعة لمركز المنصورة، والذي توفي ليلة أمس إثر سقوط شجرة على التوك توك الذي يقوده، وتم نقله للمستشفى في محاولة إسعافه إلا أنه توفى.



وفي طريقه لتقديم العزاء تفقد محافظ الدقهلية موقع الحادث ووجه برفع بقايا الأشجار التى تحطمت بسبب سوء الحالة الجوية مساء أمس وأدت إلى الحادث المؤسف .



كما شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الأشجار على جانبي الطريق لأهميتها في حفظ تماسكه وعدم انزلاق جانبية.