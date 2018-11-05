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تعليم

بدء برنامج صقل قيادات الاتحادات الطلابية بتعليم القليوبية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن كافة أجهزة الدولة المصرية تولي اهتماما بالاتحادات الطلابية باعتبار أنها جزء أصيل فى عملية بناء الإنسان المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن وتزامنا مع دعوة الرئيس باعتبار عام 2019م عاما للتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى كلمته التى ألقاها نيابة عاطف سلامة وكيل المديرية خلال افتتاح فعاليات برنامج دورة صقل قيادات الاتحادات الطلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية أن هناك برنامجا واضحا تتبناه الوزارة تحت قيادة ورعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يهدف فى المقام الأول لتحصين الهوية المصرية وحمايتها من الممارسات السلبية.

وأكد وكيل الوزارة دعم قيم المواطنة لدى الطلاب بما يعزز الانتماء الوطني، والحفاظ على كل ما يدعم السلام الاجتماعي وتنشئة الطلاب على القيم الأخلاقية وتعزيز أساليب التربية الديمقراطية الحديثة في نفوس الطلاب من خلال ممارستهم لحقوقهم والقيام بواجباتهم.
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