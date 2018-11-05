لجنة مسابقات القسم الثاني تفرض عقوبات صارمة على المشاغبين

عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل اجتماعا اليوم، وقررت اللجنة العقوبات التالية:



إيقاف عماد سمير المدير الفني لديروط مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام النصر للتعدين، وإيقاف أشرف حامد المدير الفني للنصر مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام المريخ.



كما تم توقيع غرامة مالية على مركز شباب تلا قدرها 500 جنيه لنزول بعض الأفراد غير المسموح لهم بدخول الملعب لمحاولة الاحتكاك بفريق كفر الشيخ الضيف، والتنبيه على المركز بعدم تكرار ذلك وتأمين الملعب حتى لاتضاعف العقوبة.



وإيقاف يوسف السيد مدير شئون اللاعبين بنادي الشمس مباراة وتغريمه 500 جنيه للاعتراض على الحكام للمرة الثانية، في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وإيقاف أحمد فاروق لاعب دمياط مباراة للطرد لمنع هدف محقق في مباراة فريقه أمام أبي صقل.



وأقرت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي تليفونات بني سويف قدرها 500 جنيه لما بدر من المدير الفني لتعطيل اللعب في مباراة فريقه أمام بني سويف.



وإيقاف أحمد عبده مدرب حراس مرمى القناة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام كوكاكولا، وتغريم أحمد فتحي مدير شئون اللاعبين بالقناة ألف جنيه لنزوله للملعب واعتراضه على قرارات الحكم عدة مرات، وإيقاف صبحي توفيق مدرب حراس مرمى كوكاكولا مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض.



و إيقاف جمال عبد السلام المشرف على فريق الحمام مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض في مباراة فريقه أمام الأوليمبي ، و التنبيه على نادي سوهاج ومركز شباب ناصر ملوي وبورتو السويس بالالتزام بأرقام اللاعبين المسجلة بالاتحاد لعدم توقيع عقوبات مالية مضاعفة مستقبلا.