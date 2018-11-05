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أخبار البلد

السفير الياباني يكرم عددا من لاعبي الجودو والمدربين ..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
محمود نوفل
أعرب السفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، عن تمنياته بالتوفيق للاعبي الجودو اليابانيين والمصريين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020.

جاءت تلك الكلمة علي خلفية الاحتفال الذي نظمه نادي هليوبولس بمناسبة يوم الجودو العالمي "الصداقة".

وقدم السفير الياباني بعد ذلك شهادات تقدير للاعبي الجودو والمدربين بحضور عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس ومهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو.
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