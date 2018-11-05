تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

تعد غرفة المطبخ من الغرف الأساسية فى أى منزل وتمضى ربة الأسرة وقتا طويلا جدا فيها لإعداد أصناف الطعام الشهية لأسرتها، لذا لابد أن يراعى في تصميمها الانسيابية والجمال والراحة بما يسهل على المرأة أداء هذه المهام بكفاءة.



عرضت صفحة" بهجة دار" مجموعة من الصيحات الجديدة لغرفة المطبخ بجميع محتوياتها بما يتناسب مع خطوط الموضة فى عام 2019.



تتميز تصميمات 2019 بمزيد من الأناقة وفى عالم المطابخ، نجد أن صيحات هذا العام تجمع بين الطابع الكلاسيكى والأفكار العصرية، كما نلاحظ أن اللون البيج والأسود يسيطران على موضة غرفة المطبخ .



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