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محافظات

تغييرات بين وكلاء مكاتب بريد قليوب بعد مقتل موظفين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:05 م
مكتب بريد
مكتب بريد
إبراهيم الهوارى
كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية أن عصام الصغير رئيس الهيئة قرر عزل وإنهاء تكليف مدير المنطقة ومدير إدارة الخزن ونزولهم للدرجة الأدنى لسوء الإشراف والإدارة والمتابعة فضلا عن إجراء تبديل بين كل وكلاء مكاتب بريد قليوب.

واكد المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن القرار جاء على خلفية واقعة إطلاق رئيس خزينة قليوب الرئيسية النار على زميله الصراف أول ثم انتحر عقب اكتشاف لجنة جرد وتفتيش من المنطقة وجود عجز مالى يتخطى الـ 3 ملايين جنيه من العهدة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا بإطلاق موظف بالبريد النيران على زميله بالعمل ثم انتحر وانتقلت على الفور قوة من الشرطة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية لضباط البحث الجنائى أن لجنة من منطقة بريد بالقليوبية كانت تقوم بعمل جرد الخزينة العامة بقليوب وخلال الجرد تبين عجزا ماليا يتخطى الـ 3 ملايين جنيه عهدة رئيس الخزينة "م. ح" و"م. ع" صراف أول الخزينة وفور خروج المفتشين إلى المكتب المجاور لهما سمعوا صوت مشادة كلامية وبعدها طلقات نارية وبالذهاب إلى مصدر الصوت وجدوا الجثتين ملقيان على الأرض وسط بركة من الدماء.
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