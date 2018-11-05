مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي يستعرض تقارير اللجان والاستعدادات لتكريم الفائزين

رفع مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة على رعايته و دعمه و توجيهاته السديدة التي تشكل منهاج عمل للجائزة.



كما تقدم مجلس الأمناء بالشكر والعرفان إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة لتوجيهاته وقيادته الجائزة الأكبر من نوعها والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي والتي تتصدر الجوائز الرياضية العالمية.



جاء ذلك في خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الذي تزامن مع تنظيم ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي التي نظمتها الجائزة، وترأس الاجتماع سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضره: خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء: الدكتور حسن مصطفى، مصطفى العرفاوي، الدكتور خليفة الشعالي، منى بوسمرة، وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.



وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الأمناء إن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، جعلت الجائزة تحقق في 10 سنوات إنجازات كبيرة وصلت إلى جميع أرجاء الوطن العربي والعالم، ونالت شرف الانضمام إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكبر مبادرات تنموية وإنسانية، وهو الأمر الذي يؤكد دور الجائزة الكبير الذي تقوم به في مجال تمكين الرياضيين أينما كانوا وترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي.



وأشاد مجلس الأمناء بتنظيم الندوة تحت شعار تمكين الشباب في المجال الرياضي وهو شعار الدورة العاشرة للجائزة، وكذلك مشاركة نخبة من المتحدثين في جلسات الندوة يتقدمهم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية.



واطلع مجلس الأمناء على تقارير اللجان الثلاث للجائزة وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، كما تم الاطلاع على نتائج لجنة التحكيم وقراراتها بخصوص الفائزين في الدورة العاشرة، وتم اعتماد قائمة الأسماء في الفئات التنافسية، وكذلك أسماء المرشحين للفوز في الفئات التقديرية



وتم رفع الأسماء إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة من أجل الاعتماد النهائي والمصادقة على النتائج قبل إعلان النتائج في المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيتم تنظيمه يوم 26 نوفمبر الجاري.



فيما أكدت موزة المري أمين عام الجائزة أن مجلس الأمناء اعتمد أسماء 6 رياضيين ناشئين سيتم طرحهم للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيكون لأصوات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة نسبة في النتائج النهائية، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي المقرر يوم 9 يناير 2019.



وعقب الاجتماع التقى سعادة مطر الطاير بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بحضور الدكتور حسن مصطفى عضو مجلس الأمناء، وموزة المري أمين عام الجائزة، حيث ثمن سعادة رئيس مجلس أمناء الجائزة مشاركة الوزير المصري في ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي



فيما قدم صبحي شكره للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون الأخوي الكبير بين البلدين الشقيقين، كما تقدم بالشكر إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي على الحرص على تكريم الرياضيين والمؤسسات الرياضية المصرية المبدعة، وعلى توجيه الدعوة له لتسليط الضوء على التجربة المصرية الطموحة في تطوير الشباب الرياضي المصري وتعزيز قدراتهم على التنافس والتميز والفوز في البطولات الرياضية الكبرى.