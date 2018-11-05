مصنع أعلاف مزارع برسيق السمكية لم تنله يد التطوير منذ عام 1990.. العاملون يطالبون بزيادة بدل الوجبة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل المخاطر.. صور

تطوير المصنع بطريقة لا تتواكب مع متطلبات هيئة الثروة السمكية

مدير إنتاج المصنع يطالب بتصنيع الأعلاف لزيادة الإنتاج

مدير المصنع يطالب بإنشاء مصنع جديد لإنتاج العلف المطبوخ بطاقة إنتاجية كبيرة

العاملون: يجب زيادة بدل الوجبة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل المخاطر

يقع مصنع علف الأسماك بمجمع مزارع برسيق بدائرة أبو حمص بمحافظة البحيرة وأنشأ عام 1989 بمنحة ألمانية على مساحة فدان بعدد بسيط من العمالة وبطاقة إنتاجية 2 طن يوميا وبعد تطويره منذ 4 سنوات أصبح ينتج من 4:3 طن فى اليوم بإجمالى 4 آلاف طن بالسنة وأصبحت قوة العمالة فيه 70 عاملا مابين "مهندسين، موظفين، عمال، سائقين، أمن " ويعانى المصنع والعاملين به من كتلة مشاكل ومتطلبات.موقع "صدى البلد " يرصد الحالة المتردية لمصنع علف الأسماك بمجمع مزارع برسيق ومشاكل ومطالب العاملين به لعرضها على الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.أكد المهندس أسامة محمد ماضى مدير مصنع علف الأسماك ببرسيق أن المصنع ينتج 4 آلاف طن سنويا يتم توزيعها على مفارخ ومزارع الأسماك التابعة لهيئة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المصنع لم يتم تطويره إلا منذ 4 سنوات بطريقة لا تتواكب مع متطلبات مواقع هيئة الثروة السمكية من علف طافى وغطاس.وأشار مدير مصنع علف الأسماك ببرسيق عمل مناقصة عامة لتوريد الخامات طبقا للمواصفات القياسية الظاهرية والكيميائية الصادرة من وزارة الزراعة لافتا إلى قبول الخامات الداخلة للمصنع بعد فحصها ظاهريا والتأكد من أن تكون الخامات معلومة المصدر، لونها طبيعى، رائحتها مقبولة، ذات قوام وملمس طبيعى أن تكون الخامات خالية من العفن والتكتل وأن تكون من إنتاج نفس الموسم، ومعبأة فى عبوات موضح عليها تاريخ التعبئة والمواصفات الغذائية لها ،بالإضافة إلى فحص جميع المواد الخام ومراجعة تواريخ الإنتاج، وأن يتم إستلام المواد الخام على أساس المواصفات القياسية المتفق عليها.ويطالب مدير مصنع علف الأسماك بإنشاء خط إنتاج جديد عبارة عن مصنع "اكسكسلودر" لإنتاج العلف المطبوخ بطاقة إنتاجية كبيرة تكفى لاحتياجات المزرعة وباقى مزارع ومفارخ هيئة الثروة السمكية وحتى يمكن زيادة الإنتاج ولتوفير الأعلاف فى الأوقات المناسبة أثناء تغذية الأسماك، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا للبيع للقطاع الخاص لزيادة دخل هيئة الثروة السمكية.فيما طالب المهندس حسام الدين مسعد عرابى مدير انتاج المصنع بصرف بدل الوجبة كاملا وعلى مدار 30 يوما فى الشهر، مشيرا إلى أن العاملين بالمصنع من حقهم صرف بدل الوجبة الموازى لسعر كيلو اللبن كما حددته الهيئة على مدار 30 يوما، لافتا إلى أن سعر كيلو اللبن وصل حاليا إلى نحو 15 جنيها، ومازال بدل الوجبة يصرف 6 جنيهات دون مراعاة ارتفاع الأسعار و يتم صرفه 22 يوما فى الشهر بدلا من 30 يوما.كما يطالب مدير إنتاج المزرعة بتطوير المصنع وإنشاء خط إنتاج جديد بمساحة الأرض الفضاء المتواجدة بداخل المصنع وذلك لإنتاج علف الأسماك الطافى لزيادة إنتاجية مزرعة برسيق السمكية وباقى مزارع ومفارج الهيئة وحتى تنتج المزارع أسماك زادت جودة عالية تزيد من دخل هيئة الثروة السمكية.اما أحمد الصياد أحد السائقين بالمزرعة يطالب برفع مرتبات العاملين بالمصنع، مشيرا إلى أنه يعمل بالمصنع منذ 19 سنة ومازال راتبه الف جنيه فقط وهذا لا يكفى متطلبات أسرته المكونة من 5 أفراد وسط موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد.كما يطالب العاملين بمصنع علف الأسماك بمجمع أسماك برسيق بزيادة مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف لهم عند إحالتهم للمعاش، بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر لجميع العاملين بالمصنع مثل باقى المصانع على مستوى الجمهورية وذلك حتى يتثنى لنا مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها المتزايدة يوما بعد يوم.