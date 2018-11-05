تشكيل ناري للزمالك في مواجهة حرس الحدود اليوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته مساء اليوم أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.



جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: كاسونجو