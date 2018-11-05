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حوادث

رئيس مجلس الدولة: حريصون على تطوير منظومة التقاضي للتيسير على المتقاضين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:42 م
المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
أ ش أ
أكد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم حرص المجلس رئاسةً وأعضاءً على العمل على تطوير منظومة التقاضي للتيسير على المتقاضين بتوفير أفضل السبل لسرعة الفصل في القضايا.

جاء ذلك خلال وضع رئيس مجلس الدولة حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة في سوهاج، وافتتاح أعمال تطوير المقر الحالي بفرع سوهاج، بحضور محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، وأمين عام مجلس الدولة المستشار فؤاد عبد الفتاح، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد أبو العزم أن مجلس الدولة في الوقت الحالي يقوم بتطوير نظم الميكنة وربطها بكل فروع المجلس إلكترونيًا.
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