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فن

نجوم الفن والمجتمع يشاركون في حملة قد التحدي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
سمر سعد
نشر عدد من نجوم الفن مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للتأكيد على مشاركتهم في حملة "قد التحدي"، لتعلم لغة الإشارة، والتي تهدف إلى دمج ذوي القدرات بالمجتمع وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المجالات.

وتضم حملة "قد التحدي" الدكتورة أنيسة حسونة التي حصلت عام 2015 على أكثر شخصية نسائية مؤثرة في الشرق الأوسط من مجلة فوربس الأمريكية، والفنان مراد مكرم، والفنان السوري فراس سعيد، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة رنا سماحة، الفنانة يسرا اللوزي، المؤلف هشام هلال، الفنانة هيدي كرم، واخصائية التسويق صابرينا خليل، رانيا واصفي، ومؤسس الحملة الفنانة الصاعدة رنا خليل.

وأعرب جميع المشاركين بالحملة عن سعادتهم بالانضمام إلى حملة "قد التحدي" وطرح هذه القضية على الجميع من أجل التوعية المستمرة، ويشرف على إخراج الحملة المخرج أيمن لطفي.

يذكر أن يسرا اللوزي، نشرت في الأيام الماضية فيديو بلغة الإشارة دون أن تنطق كلمة واحدة، مشيرة في تعليقها عليه إلى وجود من يعانون من نفس الإحساس الذي شعر به كل من شاهد الفيديو، ممن لم يفهموا المقصود بالإشارة التي قامت بها.
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