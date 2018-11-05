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حوادث

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:59 م
زوجة - ارشيفيه
زوجة - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، بتلقيه بلاغا من المدعو "عبدالله. م" مقيم بمنطقة الخصوص مفاده أن زوجته "ص. ع" تركت منزل الزوجية بعد مرور شهرين على زواجهما.

وقال الزوج إن زوجته تركت له خطابا تعلل به مغادرتها المنزل وأنها "زهقت منه ولم تعد تحبه".

تحرر محضر رقم 5940 إدارى قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.

وتركت زوجة رسالة إلى زوجها قبل مغادرتها المنزل بعد زواج لمدة شهرين قالت فيها: "أنا خلاص مش قادرة أعيش معاك تانى وأكمل حياتى معاك وزهقت منك وقررت الهروب من حياتنا لأن خلاص مش قادرة أحبك".

وعندما عاد الزوج من عمله لم يجد زوجته داخل الشقة وظل منتظرا على أمل رجوعها ولكنها لم تأت ثم عثر على الرسالة وعلى الفور قام بالذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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