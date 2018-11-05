ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر تسعى لتطوير علاقاتها الدولية بشكل متوازن مع الجميع

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى في إطار سياستها الخارجية لتطوير علاقاتها الدولية بشكل متوازن مع الجميع بعيدًا عن الاستقطاب والتكتلات، كما أننا نؤمن بحق كل دولة في المنطقة في الحفاظ على شعوبها وصون مقدراتها وفق خصوصياتها المختلفة.

وفيما يتعلق برؤية مصر لبعض القضايا الإقليمية، أوضح الرئيس السيسي- خلال لقائه التفاعلي مع مجموعة من القيادات الشبابية المؤثرة حول العالم- أن تعدد الأطراف الدولية المتداخلة في اليمن يحد من هامش التحرك الإيجابي للتأثير في تسوية الأزمة.

وعلي صعيد القضية الفلسطينية، قال الرئيس السيسي، إن مصر حريصة على المساهمة في دفع مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصف والجهود بما يساعد على مواجهة التحديات الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام المنشود.

أما بالنسبة لقضية مقتل "خاشقجي"، فقال الرئيس السيسي، أن موقف مصر قائم على عدم تقبل محاولات توجيه الرأي العام العالمي من خلال استباق نتائج التحقيقات المشتركة في هذا الصدد.

وفيما يخص عملية الاندماج والتكامل الإفريقي، أوضح الرئيس السيسي، أنه يفضل أن تتم بشكل تدريجي أسوةً بتجربة الاتحاد الأوروبي، على أن تبدأ بتسوية كافة النزاعات القائمة في القارة وتحقيق معدل نمو مناسب من أجل حياة كريمة لشعوبها.

على الجانب الوطني، وفيما يخص عمل منظمات المجتمع المدني والقانون المنظم لها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تلك المنظمات تعد ركنًا مهمًا من منظومة العمل الخيري في مصر، والتي تقوم بدور خدمي بالغ الأهمية للمجتمع.

من جانب آخر، فإن الدولة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن صمود وصبر ووعي الشعب المصري هو المفتاح الأساسي لنجاح الوطن في تخطي أي صعاب وينسحب ذلك على عملية الإصلاح الهيكلي الشامل للاقتصاد.

كما شدد الرئيس، على أن ما حافظ على أركان الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هي إرادة الله، فضلًا عن دور القوات المسلحة المصرية كمؤسسة وطنية غير مسيسة، فاعلة وقادرة، حافظت على استمرار الدولة المصرية في مرحلة حرجة من عمر الوطن".
loading...

ترشيحاتنا

وزارة العدل تنتهي من دراسة 16 مشروع قانون وترسلها إلى مجلس النواب

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل المدينة الشبابية الإفريقية

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

شاهد.. لحظة وفاة ممثل بسكتة قلبية بعد رفعه بحبل مشنقة في حفل هالوين

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة حرس الحدود اليوم

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

أمريكا تعلن رسميا عن الـ8 دول المعفاة من العقوبات على إيران

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟