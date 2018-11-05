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حوادث

الداخلية تنظم قوافل خدمية لتلبية احتياجات المواطنين ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمحافظات (البحر الأحمر ، الفيوم ، القليوبية) على النحو التالى:

قيام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات و ساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج").

كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ) .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة (كلنا واحد) بمشاركة كافة أجهزة وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة المناطق النائية والأكثر إحتياجًا .
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