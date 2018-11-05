الداخلية تنظم قوافل خدمية لتلبية احتياجات المواطنين ..فيديو

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمحافظات (البحر الأحمر ، الفيوم ، القليوبية) على النحو التالى:





قيام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات و ساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج").





كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ) .



