غلق بوغاز رشيد .. وموجة أمطار غزيرة تغرق شوارع البحيرة ..صور

شهدت محافظة البحيرة اليوم موجة أمطار غزيرة تسببت فى غرق شوارعها بمياه الأمطار وهروب المواطنين داخل العمارات السكنية وتوقف حركة البيع والشراء.



أعلنت الاجهزة التنفيذية المختصة عن غلق بوغاز رشيد بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية مما تسبب فى توقف حركة الصيد برشيد وادكو وحرصا على أرواح الصيادين.



كانت موجة من الأمطار الغزيرة قد اغرقت شوارع البحيرة وتحولت إلى برك ومستنقعات خاصة فى المدن الساحلية "رشيد،ادكو،كفر الدوار " وتسببت فى غلق الشوارع وإعاقة سير المواطنين والسيارات وتوقف حركتى البيع والشراء بالمحلات التجارية وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى كتدبير احترازى لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة التى تشهدها البلاد.



أكد اللواء هشام عبد الغني امنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتعامل مع الأمطار لإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ وإدارات الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة سقوط الأمطار وتلقى جميع شكاوى المواطنين وحلها أولا بأول.



وناشد المحافظ المواطنين بالاتصال الفوري على الجهات المختصة "الوحدة المحلية – شركة المياه" أو على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالة وجود اى مشاكل بسبب سقوط الأمطار مطالبا الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتأمين السلع والمواد الغذائية المتواجدة بجمعية سوق الجملة والمجمعات الاستهلاكية أثناء تسريب المياه ورفعها على طبالي خشبية لتأمينها ضد التلف والغرق.