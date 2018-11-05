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اقتصاد

القومية لسلامة الغذاء تطالب بالتنسيق العربي لمكافحة الغش التجاري

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
طالب الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بضرورة التنسيق مع الدول العربية للاتفاق على مفاهيم موحدة لسلامة الغذاء بما ينعكس في النهاية على الخدمات المقدمة للمستهلك والقضاء على ظاهرة الغش والتدليس التجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة واحدي الشركات الإماراتية السعودية، بحضور الدكتور مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، و خالد البحيري ومحمود صفوت، المديرين التنفيذيين للغرفة ، والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعة مواد البناء، والدكتور مصطفى مدني مستشار فني باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن مصر بصدد إعداد تشريع لمحاربة الممارسات الخادعة للمستهلك بالإضافة إلى ضمان سلامة الغذاء.

وذكر الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، أن هناك حاجة لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التغيرات العالمية، مطالبا بضرورة توضيح المواصفات والمعايير الخاصة بالإمارات و السعودية لدعم المصدرين المصريين.

وأوضح الدكتور يحيي الجسمي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الإماراتية السعودية، أن الأسواق العربية لا يمكنها الاستغناء عن المنتجات المصرية مطالبا بأن تغزو تلك المنتجات كل البلدان العربية بصورة كبيرة.

وذكر أن هناك تعاونا بين مصلحة الكيمياء المصرية وشركته لاختبار واعتماد المنتجات التي تصدرها مما يقلل التكلفة والوقت لنسبة تصل لـ50%.
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