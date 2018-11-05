ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أيمن حافظ يشرف على حافلات الزمالك المتجهة لبتروسبورت

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
ملك موسي
شهد مقر نادي الزمالك اليوم تواجد أيمن حافظ مدير الكرة السابق بالفريق في مقر وتواجد بصحبة رئيس القلعة البيضاء أثناء إشراف الأخير على الأتوبيسات التي تنقل الجماهير إلى ملعب بتروسبورت لحضور مباراة حرس الحدود.

ويلتقي الفريق الأبيض في الساعة السابعة من مساء اليوم مع الفريق العسكري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

وتوجه حافظ بصحبة مجلس إدارة النادي أثناء أستقبال أتوبيسات الجماهير من أجل الاجتماع سويًا.
loading...

ترشيحاتنا

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

جروس يكشف سبب استبعاد أيمن حفني من قائمة الزمالك أمام الحرس

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

صاحبة تمثال محمد صلاح: محدش هيقدر يحبطني..عملت اللي عليا وربنا عالم بتعبي

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

تعرف موعد السوبر الإيطالي في السعودية

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

مذيع beIN Sports يعتذر للأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى إفريقيا

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى المحاكمة الجنائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟