أيمن حافظ يشرف على حافلات الزمالك المتجهة لبتروسبورت

شهد مقر نادي الزمالك اليوم تواجد أيمن حافظ مدير الكرة السابق بالفريق في مقر وتواجد بصحبة رئيس القلعة البيضاء أثناء إشراف الأخير على الأتوبيسات التي تنقل الجماهير إلى ملعب بتروسبورت لحضور مباراة حرس الحدود.



ويلتقي الفريق الأبيض في الساعة السابعة من مساء اليوم مع الفريق العسكري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.



وتوجه حافظ بصحبة مجلس إدارة النادي أثناء أستقبال أتوبيسات الجماهير من أجل الاجتماع سويًا.