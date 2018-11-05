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حوادث

ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على 360 ألف جنيه من إحدى محطات الوقود.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية فى ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب تحت تهديد السلاح.

تبلغ لقسم شرطة قليوب من "مشرف" بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين، يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم:، أحمد. ش.أ، سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية السابق إتهامه فى قضية "تبديد"، أيمن. ع. ع، 28 عام"عاطل" ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب السابق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، جابر.ع.ح ، 58 عام "(خفير خاص بالمحطة المُشار إليها) ومقيم بدائرة القسم،سبق إتهامه فى (18) قضية "سرقات متنوعة ، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "خيانة أمانة"، محمد ج. ع، 30 عام"خفير خصوصى" بالمحطة،ومقيم بدائرة القسم "نجل الثالث"، محمود س.م، 23 عام"عامل" ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى (4 ) قضايا "تبديد"، محمد م.ص، 25 عام "عاطل" ومقيم بأوسيم بالجيزة ، سيد م.ع، 32 عام"عاطل" ومقيم بالقناطر الخيرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة، هانى س.د، 32 عام"عاطل" و مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا السابع والثامن، وبحوزتهم (مبلغ 287,462 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه- فرد خرطوش- فرد روسى-11 طلقة مختلفة الأعيرة- خزينة بندقية آلية وبداخلها 11 طلقة- 1800 قرص مخدر- 3 دراجات نارية) إثنين منهم مستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- 250 جم فودو- 5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمُبلغ").

وبإستهداف مسكن المتهم السابع عُثر على (بندقية آلية، وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار "المستخدمة فى الواقعة".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربين، حيث إتفقوا على السرقة على أن يتواجد الرابع بالمحطة رفقة العاملين لإبعاد الشبهات وبتاريخ الواقعة توجهوا جميعًا عدا الرابع بالدراجتين الناريتين المضبوطتين ، حيث توجه الأول والثالث والخامس والسابع للمحطة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المضبوطة، وقاموا بتوثيق العاملين ومن ضمنهم المتهم الرابع، وفتح حجرة الخزينة وكسرها والإستيلاء على المبلغ المالى وتقاسموه فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان وباقى المبلغ المالى.
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