وزير الخارجية التنزاني يفتتح منتدى أعمال اتحاد الصناعات المصرية

افتتح الدكتور أوجستين ماهيجا، وزير الخارجية التنزاني اليوم، منتدى أعمال اتحاد الصناعات المصرية في تنزانيا بحضور كل من الدكتور جودفري سيمبي، رئيس اتحاد القطاع الخاص التنزاني، وجوفري موانبي، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، أوكتافيان إن مشيو، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد عبد المجيد، الملحق التجاري المصري في تنزانيا، ونيفين السعيد، نائب السفير المصري.





وأكد "ماهيجا" في بيان له اليوم، أن العلاقات المصرية التنزانية عميقة، موضحا أنه يمكن الاستفادة بخبرات مصر في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة لما للمصريين من خبرة عريقة في تلك .





وشارك في المنتدى أكثر من 100 شركة تنزانية من مختلف القطاعات الصناعية وتتطلع إلى عقد شراكات عمل مع الجانب المصري وكذلك لإستيراد العديد من المنتجات المصرية وعلى رأسها الأدوية والحاصلات الزراعية والطباعة ومواد البناء والمواد الكيماوية، وبناء عليه تم عقد لقاءات موسعة بين ممثليها ونظرائهم من الوفد المصري.





وأعلن الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس الوفد عن أنه سيتم يوم الأربعاء القادم توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وSuma JKT جهاز الخدمة الوطنية التنزاني لإنشاء مصنع للأسمدة.





كما تم توقيع بروتوكلي تعاون بين إتحاد الغرف التجارية التنزاني واتحاد الصناعات، وآخر بين هيئة الاستثمار التنزانية واتحاد الصناعات المصرية وذلك على هامش المنتدى.



