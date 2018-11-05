وزير الرياضة يكشف تفاصيل المدينة الشبابية الإفريقية

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن "القاهرة عاصمة للشباب الأفريقي" بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم المقام حاليًا بشرم الشيخ.



وعن توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوجود مدينة للشباب الإفريقي قال صبحي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثانية من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري خرجت بعدة توصيات ومنها مدينة الشباب الإفريقي ، والتي سيتم دراستها فيما بعد.



وأضاف صبحي أن وزارة الرياضة مستمرة في نشاطها بشأن الشباب الإفريقي، وسيتم الإعلان عن عدة أنشطة تستهدف الشباب الإفريقي على مدار العام على غرار "القاهرة عاصمة الشباب العربي" 2019.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن عام الشباب الافريقي سيكون بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والقارية والدولية وذلك حتى يتحقق الهدف المنشود من هذا الملتقى القارى.



وحددت وزارة الشباب والرياضة أهم المحاور التي تستند عليها فكرة عام الشباب الإفريقي 2019 هي مناقشة تفعيل أجندة أفريقيا عام 2063 وميثاق الشباب الافريقي والحفاظ على الهوية الأفريقية في ضوء العولمة من خلال العلوم بالإضافة إلى بناء القدرات الأفريقية.



ومن أهم الفعاليات على مدار العام هي مهرجان الموسيقي التراثية الإفريقية - مهرجان الفنون التعبيرية الإفريقية - مهرجان متطوعي الاتحاد الإفريقي، مؤتمرات التحديات الإفريقية التي تواجه الشباب في بناء السلام - برنامج الوعي الأفريقي المدرسة الافريقية الصيفية - سفينة النيل لشباب حوض النيل - منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادات الافريقية الشابة – ريادة الأعمال على مستوى الشباب الأفريقي - الفكر التكاملى العربى الأفريقي – تطبيق المشروعات الشبابية التي نستهدف تطوير القدرات الشبابية الأفريقي - أوسكار الابداع الافريقي في مجالات (الفنون التشكيلية – الفنون التعبيرية – الابتكارات العلمية – المبادرات الاجتماعية ) - إطلاق الشبكة الافريقية للعاملين في مجال الإعاقة - "مؤتمر الميثاق" للتوعية بميثاق الشباب الافريقي قاريا.