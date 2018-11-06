الرئيس السيسى: الشعب المصرى يرفض التمييز الدينى.. وبرلمانيون: الإرهاب يستهدف الإنسانية.. والدولة المتخاذلة عن مكافحته سيصيبها ضرره لا محالة

برلمانيون يتحدثون عن تلاحم الشعب المصرى وحرية العبادة والمعتقدات الدينية

محمد أبو حامد: الشعب المصرى متلاحم ويرفض تقييد حرية العبادة

شريف الوردانى: الإرهاب يستهدف الإنسانية وليس الدين

غادة صقر: أبناء الشعب المصرى سواسية تحت مظلة القانون

رحب برلمانيون بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحدى جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والذي يشارك فيه نحو 5000 آلاف شاب من مختلف أنحاء العالم، أن مصر بمؤسساتها ترفض التمييز الديني، وأن الشعب المصري يثبت ذلك على مر العصور.وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية بمؤسساتها ترفض أي تمييز دينى، كما أثبت ويثبت الشعب ذلك فى كل موقف.وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تقوم به الكيانات الإرهابية ضد أبناء الشعب المصرى الواحد يعبر فقط عن فكرهم المتطرف الذى لن يفرق إطلاقا بين شعب مصر الذى يرفض أى تضييق فى حرية العبادة، لافتا إلى أن كل الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 إلى الآن تؤكد ذلك.من جانبه، أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجرائم التي تقوم بها الكيانات الإرهابية ضد أقباط ومسلمي مصر ليس هدفها الدين، وإنما يعبرون عن فكر متطرف لم ينُزل في جميع الأديان السماوية.وأضاف "الورداني"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشعب المصرى مدرك تماما لما تقوم به الكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى ما قامت به من استهدافات إجرامية ضد المسلمين والأقباط فى المساجد والكنائس خلال الفترة الماضية.وتابع: " الدول التي تتخاذل فى الحرب ضد الإرهاب الذي يستهدف الإنسانية، سيلحقها ضرره لا محالة".من جانبها، قالت الدكتورة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن جميع أبناء الشعب المصرى سواسية تحت مظلة القانون منذ صدور أول قانون مصرى عام 1923.وأوضحت "صقر"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين المحبين لوطنهم، وهذا ما أكد عليه خلال فعاليات منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ، مؤكدة أنه لن يستطيع أحد التفرقة بين أبناء الشعب المصرى مهما حدث.يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفضه والشعب المصري للتمييز الديني، مشيرًا إلى أن صدور قانون الكنائس بمصر هو أكبر دليل على ذلك.وقال "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" في منتدى شباب العالم: "لو عندنا يهود هنبني لهم دور عبادة"، مؤكدًا أنهم على استعداد لبناء دور عبادة لجميع الأديان، وأضاف: "لا يعني إذا كان المواطن يتعبد أم لا، بل الأهم كونه مصريا".وأشار الرئيس السيسي الى أن الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا يؤلم جميع المصريين مسلمين ومسيحيين".